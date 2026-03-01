इंडिगो एयरलाइंस के CEO पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा

इंडिगो एयरलाइंस के CEO पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीटर एल्बर्स के समय में 3 माह पहले दिसंबर 2025 में इंडियो बड़े फ्लाइट ऑपरेशंस संकट से दौर से गुजरी थी। उस दौरान करीब 3 लाख यात्री अपने गंतव्य तक जाने से पहले रास्ते में फंस गए थे। इस संकट की वजह से कंपनी को करीब ₹2,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इसके बाद से एलबर्स पर इस्तीफे का दबाव था। इस संकट के समय एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इंडिगो एयरलाइन पर ₹22.20 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया था।