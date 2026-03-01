10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

करूर भगदड़ मामला: TVK चीफ को CBI ने भेजा समन, 15 मार्च को होंगे पेश

करूर भगदड़ मामले में CBI ने एक्टर से राजनेता बने TVK चीफ थलापति ​​​​​​विजय को समन भेजा है। CBI के सामने TVK चीफ 15 मार्च को पेश होंगे।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Mar 10, 2026

Thalapathy Vijay (2)

TVK चीफ थलापति ​​​​​​विजय(Photo- एक्टर X अकाउंट)

Karur Stampede Case: तमिलनाडु के करूर जिले में मची भगदड़ मामले में CBI ने साउथ सिनेमा जगत से निकलकर राजनेता बने TVK चीफ थलापति ​​​​​​विजय को समन भेजा है। थलापति ​​​​​​विजय 15 मार्च को CBI के सामने पेश होंगे। CBI भगदड़ मामले में विजय के बयान दर्ज करेगी। इससे पहले CBI ने उन्हें 9 मार्च को समन भेजा था, जिसमें 10 मार्च को पेश होने को कहा गया था।

CBI के समन पर विजय ने अपना जवाब दाखिल किया था। विजय ने राजनीतिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए CBI से 15 दिनों का समय बढ़ाने के लिए कहा था। इसके साथ ही विजय ने CBI से चेन्नई या तमिलनाडु में किसी स्थान पर पूछताछ का अनुरोध किया था। विजय के अनुरोध पर CBI चेन्नई या तमिलनाडु में पूछताछ के लिए भी विचार कर रही है।

जनवरी में 2 बार हो चुकी है पूछताछ

थलापति ​​​​​​विजय को CBI ने 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले इसी साल जनवरी में विजय से CBI ने 2 बार पूछताछ की थी। CBI ने 12 जनवरी और 19 जनवरी को विजय से कई घंटों तक पूछताछ की थी। पूछताछ में मुख्य रूप से भीड़ प्रबंधन में लापरवाही, रैली में विजय के देरी से पहुंचने और कार्यक्रम संबंधी अन्य खामियों के बारे में पूछताछ की थी। इसी मामले में करूर के DMK विधायक सेंथिल बालाजी को भी 17 मार्च को CBI के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। सेंथिल बालाजी ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे CBI के समन का सम्मान करते हैं। वह CBI के समन पर 17 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CBI को ट्रांसफर हुआ था।

रैली में 41 लोगों की हुई थी मौत

चेन्नई से लगभग 400 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के करूर जिले में 27 सितंबर को अभिनेता-राजनेता थलापति ​​​​​​विजय ने चुनावी रैली की थी। इस रैली में अधिक भीड़ होने की वजह से भगदड़ मची थी। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस रैली में 50,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। ​​​​​​विजय इस रैली में करीब 7 घंटे लेट पहुंचे थे।

हादसे के बाद विजय ने जताया था दुख

रैली में भगदड़ मचने से हुए हादसे के बाद थलापति विजय ने सोशल मीडिया के माध्यम से दुख जताया था। उन्होंने कहा- करूर में अपने प्रियजनों को खोने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करता हूं। अस्पताल में इलाज करा रहे सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

रैली में पहुंचे थे 50 हजार से अधिक लोग

तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक, विजय की रैली के लिए 10 हजार लोगों की परमिशन थी। इस रैली में परमिशन से अधिक 50 हजार से अधिक लोग पहुंचे थे। यह रैली 1 लाख 20 हजार वर्गफुट के क्षेत्र में आयोजित की गई थी। विजय इस रैली में करीब 7 घंटा लेट पहुंचे थे। रैली में हुए हादसे के बाद विजय घायलों से नहीं मिले थे, वे चार्टर्ड फ्लाइट से सीधे चेन्नई चले गए थे।

कौन हैं थलापति विजय?

थलापति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। लोग उन्हें प्यार से थलापति (कमांडर) कहते हैं। विजय
प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्देशक SA चंद्रशेखर के बेटे हैं। उन्होंने 1984 में बाल कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की और 1992 में फिल्म 'नालैया थीरपु' से लीड एक्टर बने। वह करीब 70 फिल्मों में काम कर चुके हैं। थलापति शानदार डांस और एक्शन फिल्मों के लिए फैंस के दिलों पर राज करते हैं। विजय ने 2024 में तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) नाम की अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और 2026 में एक्टिंग से सन्यास ले लिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Mar 2026 07:14 pm

Hindi News / National News / करूर भगदड़ मामला: TVK चीफ को CBI ने भेजा समन, 15 मार्च को होंगे पेश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘ऑफिसर पर शक न करें…’, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी, जानें पूरा मामला

Supreme Court Warning Mamata Government
राष्ट्रीय

इंडिगो एयरलाइंस के CEO पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा

राष्ट्रीय

J&K: LoC पर घुसपैठ नाकाम, एक आतंककारी मारा गया

LoC Naushera Indian Army Encounter
राष्ट्रीय

केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: मदुरै एयरपोर्ट को मिला अंतरराष्ट्रीय दर्जा, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी

pm modi
राष्ट्रीय

देश भर के होटलों-ढाबों में हाहाकार, गैस डीलर्स ने दी चेतावनी

LPG Crisis India
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.