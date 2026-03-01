करूर भगदड़ मामला: TVK चीफ को CBI ने भेजा समन, 15 मार्च को होंगे पेश

थलापति ​​​​​​विजय को CBI ने 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले इसी साल जनवरी में विजय से CBI ने 2 बार पूछताछ की थी। CBI ने 12 जनवरी और 19 जनवरी को विजय से कई घंटों तक पूछताछ की थी। पूछताछ में मुख्य रूप से भीड़ प्रबंधन में लापरवाही, रैली में विजय के देरी से पहुंचने और कार्यक्रम संबंधी अन्य खामियों के बारे में पूछताछ की थी। इसी मामले में करूर के DMK विधायक सेंथिल बालाजी को भी 17 मार्च को CBI के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। सेंथिल बालाजी ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे CBI के समन का सम्मान करते हैं। वह CBI के समन पर 17 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CBI को ट्रांसफर हुआ था।