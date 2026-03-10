10 मार्च 2026,

राष्ट्रीय

आंख मारते हैं, PM को गले लगाते हैं…राहुल गांधी के लिए ऐसा क्यों बोले कैबिनेट मंत्री?

संसद में आज विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता-पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच जमकर नोंकझोंक हुई। इस दौरान दोनों पक्षों एक-दूसरे पर कटाक्ष किया।

भारत

image

Ashib Khan

image

Vinay Shakya

Mar 10, 2026

Kiren Rijiju

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू (Photo- ANI)

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सदन में विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा शुरू की। इस दौरान गोगोई ने लोकसभा स्पीकर पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 20 से अधिक बार रोके जाने का जिक्र किया। गौरव गोगोई ने कहा- राहुल गांधी को बार-बार रोका गया। राहुल गांधी को रूलिंग बुक दिखाई गई, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों को बैन किताबें दिखाने पर कुछ नहीं कहा गया।

कांग्रेस के आरोप पर किरेन रिजिजू का करारा जवाब

कांग्रेस के आरोपों का संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने करारा जवाब दिया। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा- इन लोगों ने पहले आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। मैं कहता हूं 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष केवल 2 बार बोले। जब सदन का सेशन चलता है तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात बोलकर सदन से भाग जाते हैं। वे किसी और की बात नहीं सुनते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है।
रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग खुद को संविधान के ऊपर समझते हैं। खुद को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे इस सदन में बोलने नहीं दिया जाता। कांग्रेस में कई सीनियर लीडर हैं। उन्होंने राहुल को क्यों नहीं समझाया कि सदन में बोलने के लिए स्पीकर की परमिशन की जरूरत है। उनकी परमिशन के बिना नहीं बोल सकते हैं। आप अपने आपको स्पीकर से बड़ा समझेंगे तो ये गलत है। हमें गर्व है कि हम उस लोकसभा के सदस्य हैं, जिसके स्पीकर ओम बिरला हैं।

राहुल गांधी PM को गले लगाते हैं, आंख मारते हैं

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- हमने पहली बार ऐसा दृश्य देखा कि नेता प्रतिपक्ष PM को गले लगा रहा है। अपनी सीट पर बैठकर अपने सांसद को आंख मारता है। जैसा लीडर है तो बाकी के सांसद भी वैसे ही होंगे। उनके मेंबर चेयर पर्सन को यार कहते हैं। फिर कहतें हैं कि इसमें गलत क्या है? बता दें कि सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने एक बार चेयर पर्सन को यार कह दिया था। संसदीय कार्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी को LOP बनाते तो कुछ अच्छा होता। जो अच्छा व्यवहार करे तो उसकी सराहना करनी चाहिए। मैंने अच्छा बोला है, तो कांग्रेस क्यों नाराज हो रही है।

किरेन रिजिजू का राहुल गांधी के लिए शायराना अंदाज

संसदीय कार्यमंत्री ने अपने भाषण का अंत मुज्तर खैराबादी का शेर सुनाकर किया। किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर शायराना अंदाज में हमला किया। रिजिजू ने कहा- न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं। किसी काम में जो न आ सके, मैं वो एक मुश्त-ए-ग़ुबार हूं। न मैं मुज्तर उन का हबीब हूं, न मैं मुज्तर उन का रकीब हूं। जो बिगड़ गया, वो नसीब हूं…जो उजड़ गया वो दयार हूं।

कांग्रेस और सपा ने उठाया LPG संकट का मुद्दा

सदन की कार्यवाही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने LPG संकट का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कमर्शियल LPG की कमी की खबरों पर शशि थरूर ने कहा- यह एक बहुत गंभीर समस्या है, जो ईरान में संघर्ष के कारण हो रही है। उपलब्धता में कमी है और कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। इस विषय पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि LPG संकट दिनोंदिन गहराता जाएगा। सप्लाई की समीक्षा व जांच के लिए बनाया गया सरकार का पैनल इसे रोक नहीं पाएगा। LPG सिलेंडर की कमी से हमारी इकॉनमी पर असर पड़ेगा, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और सरकार बेबस हो जाएगी। वे कुछ भी करने में काबिल नहीं हैं।

भगवान की कृपा से चल रही सरकार

कमर्शियल LPG सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने की खबरों पर शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा- संसद में हमसे झूठ बोला गया कि हमारे पास काफी स्टॉक है। आज के हालात दिखाते हैं कि यह सरकार भगवान की कृपा पर चल रही है। वे सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जबकि आम लोगों को परेशानी हो रही है। एक हफ्ते के अंदर, आपने गैस के दाम बढ़ा दिए, जबकि आपने कहा था कि हम लोगों पर बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन सबसे पहला काम आपने वही किया।

