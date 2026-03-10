आंख मारते हैं, PM को गले लगाते हैं…राहुल गांधी के लिए ऐसा क्यों बोले कैबिनेट मंत्री?

कांग्रेस के आरोपों का संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने करारा जवाब दिया। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा- इन लोगों ने पहले आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। मैं कहता हूं 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष केवल 2 बार बोले। जब सदन का सेशन चलता है तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात बोलकर सदन से भाग जाते हैं। वे किसी और की बात नहीं सुनते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है।

रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग खुद को संविधान के ऊपर समझते हैं। खुद को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे इस सदन में बोलने नहीं दिया जाता। कांग्रेस में कई सीनियर लीडर हैं। उन्होंने राहुल को क्यों नहीं समझाया कि सदन में बोलने के लिए स्पीकर की परमिशन की जरूरत है। उनकी परमिशन के बिना नहीं बोल सकते हैं। आप अपने आपको स्पीकर से बड़ा समझेंगे तो ये गलत है। हमें गर्व है कि हम उस लोकसभा के सदस्य हैं, जिसके स्पीकर ओम बिरला हैं।