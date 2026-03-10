लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, जमकर हुआ हंगामा

सदन की कार्यवाही में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- इन लोगों ने पहले आरोप लगाया कि LoP को बोलने नहीं दिया जाता है। मैं कहता हूं 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष केवल 2 बार बोले। जब सेशन चलता है तो वह विदेश चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात बोलकर सदन से भाग जाते हैं। वह किसी और की बात नहीं सुनते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है।

रिजिजू ने कहा- पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा कि नेता प्रतिपक्ष PM को गले लगा रहा है। अपनी सीट पर बैठकर अपने सांसद को आंख मारता है। जैसा लीडर है तो बाकी के सांसद भी वैसे ही होंगे। मेंबर चेयर को यार कहते हैं, फिर कहतें हैं कि इसमें गलत क्या है। बता दें कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने चेयर मेंबर को को यार कहा था। प्रियंका को LOP बनाते तो कुछ अच्छा होता। जो अच्छा व्यवहार करे तो उसकी सराहना करनी चाहिए।