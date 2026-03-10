‘क्षमा करें, हम मदद नहीं कर सकते’…केंद्र सरकार पर क्यों भड़का विपक्ष?

आपूर्ति बाधित होने की खबरों और सरकार द्वारा LPG के दाम बढ़ाने पर शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार की तैयारियों के दावों के बावजूद, लोगों को अब LPG की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने 'X' पर लिखा- शांति काल में: हम हर तरह की बाधाओं के लिए तैयार हैं। युद्धकाल में: क्षमा करें, हम मदद नहीं कर सकते। हमने जिन चीजों की बात की वे जुमलों के बारे में थीं। ट्रंप, ईरान के बारे में काफी शोर मचा रहे थे, प्रधानमंत्री ने युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल का दौरा किया था, फिर भी हमारी भारत सरकार एक बार फिर से अप्रस्तुत और आडंबरपूर्ण नजर आ रही है।