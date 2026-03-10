क्या नेपाल में भारत फिर से प्रभावी हो सकता है, चीन समर्थित लेफ्टिस्ट नेताओं की हार और बालेन के PM बनने से क्या होगा असर?

दरअसल, 2025 के सितंबर महीने में हुए GenZ के विरोध प्रदर्शनों के बाद जब प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार गिर गई। सुशीला कार्की देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने लोगों से 6 महीने के भीतर चुनाव कराने और नई सरकार का वादा किया था। 5 मार्च को हुए चुनाव में RSP की जीत हुई। बालेन शाह अब देश के पीएम बनने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अबकी बार मोदी सरकार जैसे नारों के तर्ज पर नेपाल में भी अबकी बार बालेन सरकार के नारे लगाए गए। RSP का चुनाव चिन्ह घंटी को घर घर पहुंचाया गया। इसका फायदा पार्टी और बालेन दोनों को मिला। बांग्लादेश के बाद नेपाल में हुए चुनाव पर भारत सरकार और लोगों की नजर थी।