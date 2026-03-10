मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, UCC का किया जिक्र

वरिष्ठ वकील भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के शायरा बानो फैसले का हवाला दिया और कहा कि अदालत पहले भी ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। इसलिए अब यह स्थिति नहीं हो सकती कि मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार न मिलें। उन्होंने यह भी कहा कि विरासत का मामला धार्मिक आस्था नहीं बल्कि नागरिक अधिकार का विषय है, इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता।