मंदिर के बाथरूम में मिले थे शव, सुरत की दो छात्राओं की मौत मामले में बड़ा खुलासा, एनेस्थिसिया इंजेक्शन से…

घटनास्थल से पुलिस को चार एनेस्थेटिक दवा की शीशियां, एक इस्तेमाल की गई सिरिंज और तीन सुइयां मिली थी। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों छात्राओं के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों ने एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगाकर सुसाइड किया है। जांच के दौरान पुलिस को उनके मोबाइल फोन में चैटजीपीटी पर "सुसाइड कैसे करें" जैसे सवालों की सर्च हिस्ट्री मिलने की बात सामने आई है। साथ ही एक ऐसी खबर भी मिली है जिसमें एक नर्स ने एनेस्थेसिया इंजेक्शन से सुसाइड किया था। पुलिस का मानना है कि दोनों ने किसी साझा कारण से यह कदम उठाया हो सकता है। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।