‘मैंने उन्हें बेडरूम में किसी अन्य महिला के साथ पकड़ा’, केरल के मंत्री केबी गणेश पर पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप

पत्नी बिंदु मेनन के आरोपों पर पिनराई विजयन की सरकार में मंत्री केबी कुमार ने बयान दिया है। केबी ने कहा कि चुनाव अभी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके तो 5 हजार प्रेम-प्रंसग हैं। जिन लोगों के कोई प्रेम-प्रसंग नहीं होते, वे तो बेवकूफ होते हैं। कोई भी व्यक्ति, अगर वह मानसिक रूप से परेशान है, तो पुलिस से संपर्क कर सकता है। मेरे निजी मामलों में किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। मैं एक अच्छा जन-प्रतिनिधि और विधायक हूं। मैं गरीबों के साथ खड़ा रहता हूं और भ्रष्टाचार व सांप्रदायिकता से पूरी तरह मुक्त हूं।