T20I WC ट्रॉफी विवाद: कीर्ति आजाद के बाद कांग्रेसी सांसद सुखदेव भगत का बयान, ‘खेल को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए’

1983 के वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे व वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद के बाद अब कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी T20I WC ट्रॉफी विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। भगत ने कहा कि पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने देश के लिए पहला विश्व कप जीता था। कीर्ति आजाद एक सम्मानित सांसद हैं और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, वे चिंता का विषय हैं।