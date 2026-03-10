Recall: जिस रैली को बता दिया था बेकार, उसी से खुला था नीतीश के सीएम बनने का रास्ता

इस रैली के पहले से ही नीतीश और लालू में खटास शुरू हो गई थी। नीतीश अलग भी होना चाहते थे, लेकिन जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब ‘द ब्रदर्स बिहारी’ में लिखा है कि रैली से पहले ही लालू ने नीतीश को एक संदेश भिजवाया था कि यदि वह रैली में गए तो इसे विद्रोह समझा जाएगा। हालांकि, रैली के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सतीश कुमार बता चुके हैं कि अंततः नीतीश को रैली में जाने के लिए लालू यादव ने ही कहा था। उन्हें लगा था कि नीतीश नहीं गए तो सतीश कुमार बिहार में कुर्मियों के नेता बन जाएंगे।