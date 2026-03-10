Rajya Sabha Election: अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर रामदास अठावले तक ये नेता निर्विरोध जीते, इन 11 सीटों पर होगा मुकाबला

अभिषेक मनु सिंघवी और शरद पवार निर्विरोध हुए निर्वाचित
Rajya Sabha Election: राज्य सभा की 37 सीटों में से 26 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दरअसल, 10 राज्यों की इन सीटों के लिए 40 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। अब 11 सीटों पर 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। जो प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उनमें अभिषेक मनु सिंघवी, शरद पवार, रामदास अठावले और राहुल सिन्हा का नाम शामिल है।
दरअसल, कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था, इसलिए इन नेताओं ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। अब बिहार, हरियाणा और ओडिशा की 11 सीटों पर चुनाव होगा।
37 में से 26 निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद अब 11 सीटों पर चुनाव होगा। इन सीटों पर 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। बिहार की 5, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर 16 मार्च को मतदान किया जाएगा।
जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो बिहार की पांच सीटें हैं। हालांकि बिहार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है, लेकिन पांचवीं सीट के लिए किसी भी गठबंधन के पास पर्याप्त नंबर गेम नहीं है।
वहीं हरियाणा में भी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इसके लिए पार्टी ने अपनी रणनीति तय कर ली है। वोटिंग के दिन तक अपने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश शिफ्ट कर सकती है। हरियाणा में कांग्रेस का इतिहास रहा है कि क्रॉस वोटिंग के चलते उनके प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ता है।
|उम्मीदवार
|पार्टी
|शरद पवार
|एनसीपी
|रामदास आठवले
|आरपीआई (आठवले)
|विनोद तावड़े
|बीजेपी
|रामराव वडुकुटे
|बीजेपी
|माया इवनाते
|बीजेपी
|ज्योति वाघमारे
|शिवसेना (शिंदे)
|पार्थ पवार
|एनसीपी
|उम्मीदवार
|पार्टी
|तिरुची शिवा
|डीएमके
|जे कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन
|डीएमके
|एम थंबीदुरई
|एआईएडीएमके
|अंबुमणि रामदास
|पीएमके
|एम क्रिस्टोफर तिलक
|कांग्रेस
|एल के सुदीश
|डीएमडीके
|उम्मीदवार
|पार्टी
|राहुल सिन्हा
|बीजेपी
|बाबुल सुप्रियो
|टीएमसी
|राजीव कुमार (पूर्व डीजीपी)
|टीएमसी
|मेनका गुरुस्वामी (सीनियर एडवोकेट)
|टीएमसी
|कोएल मलिक
|टीएमसी
|उम्मीदवार
|पार्टी
|जोगेन मोहन
|बीजेपी
|तेरोस गोवाला
|बीजेपी
|प्रमोद बोरो
|यूपीपीएल
|उम्मीदवार
|पार्टी
|अभिषेक मनु सिंघवी
|कांग्रेस
|वेम नरेंद्र रेड्डी
|कांग्रेस
|उम्मीदवार
|पार्टी
|लक्ष्मी वर्मा
|बीजेपी
|फूलो देवी नेताम
|कांग्रेस
|उम्मीदवार
|पार्टी
|अनुराग शर्मा
|कांग्रेस
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग