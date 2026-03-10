TMC की सौदेबाजी, लोकसभा स्पीकर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी

नेता ने बताया कि कांग्रेस व टीएमसी के तीन वकील सांसदों ने महाभियोग नोटिस का मसौदा तैयार कर लिया है। जिस पर मंगलवार से सांसदों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार एसआइआर के खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठीं टीएमसी प्रमुख व पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पहल की और कांग्रेस को संदेश दिया कि सीईसी के खिलाफ महाभियोग का समर्थन करने पर ही उनकी पार्टी स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी।