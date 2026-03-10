दूसरों की चिंता में खुद को भुला देना, यही स्त्री की दिव्यता : गुलाब कोठारी

कोठारी ने कहा कि समाज युगों से चलता आ रहा है, लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी महिला सशक्तिकरण का सपना सच होने पर सवाल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटियों में प्रारंभ से ही मातृत्व का भाव मौजूद होता है, जबकि बेटों में यह भाव धीरे-धीरे विकसित होता है। सृष्टि के इस अंतर को समझना आवश्यक है। समाज में लड़कों की कमियां अकसर स्वीकार कर ली जाती हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में अधिक सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि परिवार को यह चिंता रहती है कि लड़की को दूसरे घर जाना है। उन्होंने कहा कि पति और पत्नी मिलकर एक इकाई बनाते हैं, तभी परिवार और समाज का संतुलन कायम रहता है।