10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दूसरों की चिंता में खुद को भुला देना, यही स्त्री की दिव्यता : गुलाब कोठारी

जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित मां पन्नाधाय नारी शक्ति महोत्सव में गुलाब कोठारी ने अपनी पुस्तक ‘स्त्री की दिव्यता’ पर विचार रखते हुए कहा कि दूसरों की चिंता और लालन-पालन करना ही स्त्री की सच्ची दिव्यता है। उन्होंने मातृत्व, संस्कार और भारतीय संस्कृति में महिला की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 10, 2026

Gulab Kothari

गुलाब कोठारी, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक (Photo - Patrika)

Pannadhay Nari Shakti Mahotsav: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा है कि स्त्री का सबसे बड़ा गुण दूसरों का लालन-पालन और चिंता करना है। इस प्रक्रिया में वह स्वयं को पीछे रख देती है। यही उसकी दिव्यता है, जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। वह जवाहर कला केंद्र में सेवायाम संस्था की ओर से मां पन्नाधाय नारी शक्ति महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को उनकी पुस्तक 'स्त्री की दिव्यता' के विषय विवेचन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माताओं को अपने बच्चों को सही दिशा देकर उन्हें सच्चा इंसान बनाना होगा, क्योंकि संस्कारों का बीजारोपण वही करती हैं।

कोठारी ने कहा कि समाज युगों से चलता आ रहा है, लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी महिला सशक्तिकरण का सपना सच होने पर सवाल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटियों में प्रारंभ से ही मातृत्व का भाव मौजूद होता है, जबकि बेटों में यह भाव धीरे-धीरे विकसित होता है। सृष्टि के इस अंतर को समझना आवश्यक है। समाज में लड़कों की कमियां अकसर स्वीकार कर ली जाती हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में अधिक सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि परिवार को यह चिंता रहती है कि लड़की को दूसरे घर जाना है। उन्होंने कहा कि पति और पत्नी मिलकर एक इकाई बनाते हैं, तभी परिवार और समाज का संतुलन कायम रहता है।

शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व मौजूद

कोठारी ने कहा कि शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व मौजूद हैं, लेकिन केवल आधा-आधा कह देने से बात पूरी नहीं होती। एक पक्ष सोम है तो दूसरा अग्नि। शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन पहलुओं का उल्लेख नहीं है। किताबों से भावनात्मकता और संवेदनशीलता का पक्ष लगभग गायब हो गया है, जबकि मां का पहला गुण संवेदनशीलता ही है। वर्तमान पाठ्यक्रम ने मां के स्वरूप को बदलने का काम किया है।

पाश्चात्य संस्कृति की अंधी नकल ठीक नहीं

कोठारी ने कहा कि वर्तमान में हम प्राणविहीन संस्कृति की नकल कर रहे हैं। लड़कियों में पुरुष प्रधानता का प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। पाश्चात्य संस्कृति में प्राण और आत्मा की अवधारणा नहीं है और वहां कॉन्ट्रेक्ट शादियां प्रचलित हो रही हैं। इसके विपरीत भारतीय परंपरा में विवाह को जीवन भर के संबंध के रूप में देखा जाता है। हमारे यहां कहावत है ‘खड़ी आई हूं, आड़ी होकर जाऊंगी’, जिसका आशय यह है कि स्त्री ससुराल सम्मान के साथ आती है और जीवन के अंतिम क्षण तक उसी घर का हिस्सा बनी रहती है।

कोठारी की पुस्तकें संस्कृति, ज्ञान व परंपरा की वाहक

इससे पहले निवर्तमान महापौर सौम्या गुर्जर ने 'स्त्री की दिव्यता' और 'स्त्रीः देह से आगे' पुस्तकों का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें भारतीय संस्कृति, ज्ञान व परंपरा देखने को मिलती है। गुलाब कोठारी महिला शक्ति के विचार को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन के प्रणेता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Mar 2026 06:33 am

Hindi News / National News / दूसरों की चिंता में खुद को भुला देना, यही स्त्री की दिव्यता : गुलाब कोठारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Middle-East Crisis: एस जयशंकर के बयान के बाद मिडिल-ईस्ट पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया

Congress leader Salman Khurshid
राष्ट्रीय

देश में महिला सांसदों और विधायकों का प्रतिनिधित्व 10% तक, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक से उम्मीदें

राष्ट्रीय

TMC की सौदेबाजी, लोकसभा स्पीकर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

10,11,12,13,14 मार्च तक कई राज्यों में बारिश की संभावना, राजस्थान में दो दिन रहेगा लू का असर

Weather News
राष्ट्रीय

CG News: केंद्र का बड़ा फैसला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिलेगी नई रफ्तार

Road
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.