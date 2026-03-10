10 मार्च 2026,

मंगलवार

राष्ट्रीय

10,11,12,13,14 मार्च तक कई राज्यों में बारिश की संभावना, राजस्थान में दो दिन रहेगा लू का असर

बंगाल की खाड़ी में बना मौसम सिस्टम भारत की ओर बढ़ रहा है, जिससे 10–14 मार्च के बीच बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ से हिमालयी क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होगी, जबकि राजस्थान और दिल्ली में गर्मी व लू का असर बढ़ सकता है।

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 10, 2026

Weather News

Weather News(AI Image-ChatGPT)

Weather News: बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ एक नया मौसम सिस्टम अब यू-टर्न लेकर भारत की ओर बढ़ रहा है, जिससे देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव की संभावना बन गई है। यह सिस्टम म्यांमार के यांगून से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में बना है और इसके प्रभाव से पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी भारत के कई राज्यों में 10 से 14 मार्च के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम के कारण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

Weather News: यहां हो सकती है बर्फबारी


इसी दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है, जिसका असर हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि 10 से 15 मार्च के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इस कारण पर्वतीय इलाकों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है और मौसम ठंडा बना रह सकता है।

Weather In Rajasthan: राजस्थान में बढ़ सकती है गर्मी


दूसरी ओर, उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में फिलहाल गर्म और शुष्क मौसम बना हुआ है। दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में 11 मार्च तक लू का असर रहने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 12 मार्च के आसपास आसमान में आंशिक रूप से बादल छाने से तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है।

पंजाब और हरियाणा में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान धीरे-धीरे बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को तेज हवाओं और गरज-चमक के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसानों और आम लोगों को मौसम के बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है।

Updated on:

10 Mar 2026 05:47 am

Published on:

10 Mar 2026 05:45 am

Hindi News / National News / 10,11,12,13,14 मार्च तक कई राज्यों में बारिश की संभावना, राजस्थान में दो दिन रहेगा लू का असर

