10,11,12,13,14 मार्च तक कई राज्यों में बारिश की संभावना, राजस्थान में दो दिन रहेगा लू का असर

Weather News: बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ एक नया मौसम सिस्टम अब यू-टर्न लेकर भारत की ओर बढ़ रहा है, जिससे देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव की संभावना बन गई है। यह सिस्टम म्यांमार के यांगून से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में बना है और इसके प्रभाव से पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी भारत के कई राज्यों में 10 से 14 मार्च के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम के कारण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।