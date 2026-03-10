BrahMos Missile: इंडोनेशिया खरीदेगा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, फिलीपींस के बाद दूसरा विदेशी ग्राहक



ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। यह लगभग मैक 2.8 से 3 की गति से उड़ान भर सकती है और कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। इस मिसाइल को जमीन, समुद्री जहाज, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान जैसे सुखोई-30 से भी लॉन्च किया जा सकता है। शुरुआत में इसकी मारक क्षमता लगभग 290 किलोमीटर थी, लेकिन नई पीढ़ी के संस्करण में इसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक कर दी गई है। यह मिसाइल भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की प्रमुख स्ट्राइक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है।