“टीम इंडिया पर शर्म आती है” इस पूर्व क्रिकेटर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव और जय शाह पर किया तीखा प्रहार, जानें कारण

T20 World Cup Final 2026: भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर टी-20 विश्व कप अपने नाम किया। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा। पूरे देश में जीत का जश्न मनाया गया और खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि एक नया विवाद सामने आ गया। दरअसल, फाइनल के अगले ही दिन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर अहमदाबाद के एक हनुमान मंदिर पहुंचे। खास बात यह रही कि सूर्यकुमार यादव विश्व कप की ट्रॉफी भी अपने साथ मंदिर लेकर गए और वहां पूजा-अर्चना की। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए।