30 करोड़ की हेरोइन…2.6 करोड़ का गांजा जब्त, इन दो राज्यों में NCB की बड़ी कार्रवाई

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांव 43 पीएस की रोही क्षेत्र में बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी का मामला सामने आया है। बीएसएफ की सूचना पर सीआईडी और समेजा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 6 किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 25 से 30 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाने में सफल हो गए। सूचना मिलने के बाद रविवार देर रात सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान चने के खेत में छिपाकर रखे गए सात पैकेट बरामद हुए। वहीं डिलीवरी लेने आए एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान सिमरजीत सिंह, निवासी फाजिल्का (पंजाब), के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी की गांव 43 पीएस में रिश्तेदारी है। लोकल संपर्क के जरिए वह हेरोइन लेने के लिए यहां आया था।