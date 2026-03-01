ईरान-इजरायल वॉर के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बदल गए LPG सिलेंडर बुकिंग के नियम

राज्यसभा में सोमवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने लिखित जवाब में बताया कि देश में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की कुल क्षमता 74 दिनों की है। इसमें स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (SPR) की क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है, जो करीब 9.5 दिनों की जरूरत पूरी कर सकती है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 64.5 दिनों का स्टॉक है।

मंत्री ने कहा कि यह भंडारण क्षमता भू-राजनीतिक संघर्ष जैसे अल्पकालिक आपूर्ति झटकों से निपटने के लिए बफर का काम करेगी। सरकार का दावा है कि वर्तमान स्थिति में कोई तत्काल संकट नहीं है, लेकिन युद्ध लंबा खिंचने पर वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों और इम्पोर्ट रूट्स को मजबूत करने की तैयारियां जारी हैं।