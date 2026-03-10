मोजतबा खामेनेई को धमकी देने पर भड़का चीन, ट्रंप और नेतनयाहू को दी खुली चेतावनी!

यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ABC न्यूज को दिए इंटरव्यू में मोजतबा को लाइटवेट बताते हुए कहा कि अगर हमारी मंजूरी नहीं मिली तो वह लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान के नए नेता की नियुक्ति में अमेरिका को शामिल होना चाहिए। इजरायली सेना ने भी घोषणा की कि वे 'किसी भी उत्तराधिकारी' को निशाना बनाएंगे और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्यों को भी चेतावनी दी कि वे नए नेता चुनने की कोशिश न करें।