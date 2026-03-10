ग्लासगो में भीषण आग के बाद रेलवे स्टेशन बंद, इमारत खाक, ट्रेन सेवाएं ठप, देखें तबाही का खौफनाक मंजर

Scotland: स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो (Scotland) में एक बेहद भयानक हादसा हुआ है, जिसने आम जनजीवन और यातायात को पूरी तरह से ठप कर दिया है। ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन (Glasgow Central Station) के ठीक बगल में स्थित एक 175 साल पुरानी और ऐतिहासिक चार मंजिला इमारत में भीषण आग (Scotland Fire) लग गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि इमारत का पुराना गुंबद भरभरा कर गिर गया। 1851 में बनी इस शानदार विक्टोरियन इमारत का अब सिर्फ बाहरी ढांचा (Historic Building Collapse) ही खड़ा बचा है। आग लगने की शुरुआत यूनियन स्ट्रीट पर मौजूद एक ई-सिगरेट की दुकान 'वेप शॉप' (Vape Shop Blaze) से हुई। रविवार दोपहर को भड़की इस आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग के धुएं और खतरे को देखते हुए स्कॉटलैंड के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, 'ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन' को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नेशनल रेल नेटवर्क के अनुसार, इस आग के कारण दर्जनों ट्रेन सेवाएं रद्द (Train Disruption) कर दी गई हैं, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।