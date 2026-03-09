9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘दुश्मन का समर्थन करने पर मौत की सजा’: ईरान ने प्रवासी नागरिकों को दी खुली धमकी

Iran Threatens: ईरान ने प्रवासी नागरिकों को दुश्मन का साथ देने पर मौत की सजा की चेतावनी दी है। यह धमकी ऐसे समय में आई है जब…

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 09, 2026

Iran Threatens Overseas Citizens

फोटो में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (इमेज सोर्स: आईएएनएस)

Iran Threatens Migrant Citizens: मिडिल ईस्ट में तनाव अब भी बरकरार है। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि हर नया दिन किसी नई चिंगारी को जन्म दे रहा है। ताजा घटनाओं में, ईरान ने बाहर रह रहे अपने ही नागरिकों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी ने दुश्मन देशों का साथ दिया, तो उसे मौत की सजा तक दी जा सकती है।

यह धमकी ऐसे समय में आई है जब ईरान की सत्ता बड़े बदलाव से गुजर रही है। हाल ही में ईरान के वरिष्ठ मौलवियों ने मोजतबा खामेनेई को उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की जगह लेने के लिए आधिकारिक तौर पर चुन लिया है।

अपने ही अपने नागरिकों को मौत की सजा

दरसअल, ईरान ने बाहर रहने वाले अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल या उनके किसी साथी देश का समर्थन किया, तो उनके ईरान में मौजूद एसेट्स जब्त कर लिए जाएंगे।

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के प्रॉसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन दुश्मन देशों या उनके एजेंटों के लिए ऐसा काम करता है जो ईरान की सुरक्षा के खिलाफ हो, तो उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है।

यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई ईरानी लोग US के हालिया हमलों और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की कथित मौत पर खुलकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी माहौल को देखते हुए ईरान सरकार और ज्यादा सख्त रुख अपना रही है।

ईरान की चेतावनी रणनीति का हिस्सा

युद्ध अपने दसवें दिन में प्रवेश कर चुका है और अब इसे नए दौर की शुरुआत बताया जा रहा है। लेबनान, इराक और बहरीन तक सैन्य तनाव फैल चुका है, जबकि तेल की कीमतें 25% से ज़्यादा उछल गई हैं। लेकिन ईरान अब अपनी स्थिति बचाने और नए सुप्रीम लीडर को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है, इसके लिए वह हर संभव कदम उठा रहा है। ताजा चेतावनी भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ताकी दुश्मन देशों को किसी भी तरह का लाभ न मिल सके।

पुतिन ने नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई को बधाई दी

रुस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन जारी एक संदेश में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई (Mojtaba Khamenei) को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय जब भारी हमलों का सामना कर रहा है, ऐसे कठिन दौर में सबसे बड़े पद का चुनाव करना बहुत हिम्मत और समर्पण की बात है।

पुतिन ने लिखा कि उन्हें भरोसा है कि मोजतबा अपने पिता की विरासत को सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे और मुश्किल हालात में ईरानी जनता को एकजुट रखेंगे। साथ ही, उन्होंने कहा कि रूस हमेशा तेहरान के साथ खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। पुतिन ने मॉस्को को इस्लामिक रिपब्लिक का एक भरोसेमंद साझेदार बताया और ईरान के लिए रूस के लगातार समर्थन को दोहराया।

ये भी पढ़ें

भारत ने भीषण युद्ध के बीच ईरान की ऐसे की मदद! विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान
राष्ट्रीय
_Jaishankar statement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

09 Mar 2026 06:09 pm

Hindi News / World / ‘दुश्मन का समर्थन करने पर मौत की सजा’: ईरान ने प्रवासी नागरिकों को दी खुली धमकी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

मोजतबा खामेनेई को धमकी देने पर भड़का चीन, ट्रंप और नेतनयाहू को दी खुली चेतावनी!

Xi Jinping
विदेश

ग्लासगो में भीषण आग, रेलवे स्टेशन अनिश्चितकाल के लिए बंद

Glasgow Central Station Scotland Fire
विदेश

युद्ध की आग में जल रहे अरबों डॉलर! अमेरिका हर दिन फूंक रहा ₹8200 करोड़, भारत पर भी मंडराया खतरा!

US Iran War Cost Daily
विदेश

तेल की लड़ाई, पानी तक आई: क्या पश्चिम एशिया में हो जाएगी पेयजल की किल्लत?

Attacks on Desalination Plant(AI Image)
विदेश

मिडिल-ईस्ट में मिसाइलों की बारिश: महायुद्ध का खौफनाक मंजर!

Iran attacks Abu Dhabi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.