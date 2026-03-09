‘दुश्मन का समर्थन करने पर मौत की सजा’: ईरान ने प्रवासी नागरिकों को दी खुली धमकी

युद्ध अपने दसवें दिन में प्रवेश कर चुका है और अब इसे नए दौर की शुरुआत बताया जा रहा है। लेबनान, इराक और बहरीन तक सैन्य तनाव फैल चुका है, जबकि तेल की कीमतें 25% से ज़्यादा उछल गई हैं। लेकिन ईरान अब अपनी स्थिति बचाने और नए सुप्रीम लीडर को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है, इसके लिए वह हर संभव कदम उठा रहा है। ताजा चेतावनी भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ताकी दुश्मन देशों को किसी भी तरह का लाभ न मिल सके।