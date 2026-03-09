9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान का अबू धाबी पर खतरनाक हमला: BAPS हिंदू मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद, खौफ में 7 लाख भारतीय

Airstrikes: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के 10वें दिन अमेरिका के शामिल होने से हालात बेकाबू हो गए हैं। खाड़ी देशों में मिसाइल हमलों और ड्रोन स्ट्राइक के कारण अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 09, 2026

Iran attacks Abu Dhabi

ईरान के हमले के बाद बदहाल अबू धाबी। (फोटो: AI)

Escalation: मध्य पूर्व (Middle East Crisis) में ईरान और इजरायल के बीच पिछले 10 दिनों से जारी खूनी संघर्ष अब एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध में बदल चुका है, जिसकी दहशत अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तक पहुंच गई है। इस युद्ध में अमेरिका के सीधे तौर पर शामिल होने के बाद से हालात इतने बेकाबू हो गए (US Military Intervention) हैं कि अब ईरान ने पलटवार करते हुए इजरायल के साथ-साथ खाड़ी देशों को भी निशाना बनाना (Iran Israel War) शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ईरान ने यूएई की राजधानी अबू धाबी पर एक बेहद खतरनाक ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। आसमान से बरसी इस तबाही और जोरदार धमाकों से पूरा अबू धाबी शहर सहम उठा है और हर तरफ दहशत का माहौल है। ईरान के इस सीधे हमले ने अबू धाबी में रहने वाले लाखों प्रवासियों, विशेषकर भारतीयों की रातों की नींद उड़ा दी है।

खाड़ी देशों पर हमले तेज कर दिए (Attack on Gulf Countries)

इजरायल सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत में भी भारी बमबारी की है। दूसरी तरफ, ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने पलटवार करते हुए इजरायल और खाड़ी देशों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान द्वारा दागी गई एक मिसाइल के कारण इजरायल में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस खौफनाक हमले की चपेट में आकर मलबे में दबने से दो लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है। हालात की गंभीरता और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसी सुरक्षा खतरे को देखते हुए, अबू धाबी स्थित भव्य BAPS हिंदू मंदिर को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है।

अबू धाबी में हिंदू आबादी मंदिर व लाखों भारतीय (Millions of Indians)

जनसांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, पूरे यूएई में वर्तमान में लगभग 43 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। इनमें से अकेले अबू धाबी में करीब 7 लाख भारतीय निवास करते हैं। अबू धाबी में रहने वाले इन भारतीयों में एक बहुत बड़ी आबादी (कई लाखों की संख्या में) हिंदू समुदाय की है। ध्यान रहे कि BAPS हिंदू मंदिर की, जिसे हमले के बाद ऐहतियातन बंद किया गया है, तो यह पूरे मध्य पूर्व (Middle East) का पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर का मंदिर है। 27 एकड़ में फैले इस ऐतिहासिक और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को इसका भव्य उद्घाटन किया था। महज दो साल पहले खुले इस आस्था के बड़े केंद्र के बंद होने और शहर में मिसाइलें गिरने से वहां रह रहे पूरे भारतीय और हिंदू समुदाय में भारी खौफ पैदा हो गया है।

खाड़ी देशों पर मंडराया युद्ध का साया (Attack on Gulf Countries)

इस युद्ध की आंच अब केवल ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं रही है, बल्कि आस-पास के अरब देश भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है, जिसमें दो लोगों के मलबे में दब कर घायल होने की सूचना है। इसके अलावा, बहरीन के मामीर में ईरान ने हमला किया है और वहां की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी के पास धुएं का भारी गुबार देखा गया है। सऊदी अरब ने भी अपनी ओर आ रहे एक संदिग्ध ड्रोन को बीच हवा में ही नष्ट (इंटरसेप्ट) कर दिया है।

तीसरे विश्व युद्ध का अंदेशा (World War 3 Threat)

हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध (World War 3) का रूप न ले ले। पूरे विश्व की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियां इस संकट को रोकने के लिए क्या कदम उठाती हैं।

स्टार्मर ने गहरी चिंता व्यक्त की

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस बढ़ते युद्ध के वैश्विक और आर्थिक प्रभावों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। सऊदी अरब ने अपनी संप्रभुता और सुरक्षा का हवाला देते हुए ईरान को कड़ी चेतावनी दी है कि वह उनके हवाई क्षेत्र और सीमा का सम्मान करे।

परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की पैनी नजर

इस युद्ध का सबसे बड़ा खतरा ईरान के परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका अब ईरान के परमाणु भंडारों को सुरक्षित करने या उन पर कब्जा करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है ताकि किसी बड़े विनाश को टाला जा सके।

नागरिकों का रैस्क्यू ऑपरेशन

युद्ध के भीषण रूप लेने के बाद जापान ने मिडिल-ईस्ट में फंसे अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विशेष रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है।

हवाई यातायात पर रोक

ओमान के मस्कट एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों से प्राइवेट जेट्स की आवाजाही को तुरंत प्रभाव से सीमित कर दिया गया है।

हिंदू मंदिर अनिश्चित काल के लिए बंद

सुरक्षा के मद्देनजर अबू धाबी स्थित भव्य BAPS हिंदू मंदिर को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है।

दुनिया पर गहराता ऊर्जा संकट

खाड़ी देशों में युद्ध का सीधा असर कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ रहा है। सऊदी अरामको ने अब स्पॉट टेंडर (Spot Tender) पर तेल बेचने का फैसला किया है।

बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज बंद

युद्ध के कारण भविष्य में पैदा होने वाले वैश्विक ऊर्जा संकट और तेल की कमी को देखते हुए, बांग्लादेश ने अभी से बिजली बचाने के लिए अपने यहां की सभी यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एनआरआई स्पेशल

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

09 Mar 2026 06:08 pm

Hindi News / World / ईरान का अबू धाबी पर खतरनाक हमला: BAPS हिंदू मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद, खौफ में 7 लाख भारतीय

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मोजतबा खामेनेई को धमकी देने पर भड़का चीन, ट्रंप और नेतनयाहू को दी खुली चेतावनी!

Xi Jinping
विदेश

ग्लासगो में भीषण आग, रेलवे स्टेशन अनिश्चितकाल के लिए बंद

Glasgow Central Station Scotland Fire
विदेश

युद्ध की आग में जल रहे अरबों डॉलर! अमेरिका हर दिन फूंक रहा ₹8200 करोड़, भारत पर भी मंडराया खतरा!

US Iran War Cost Daily
विदेश

तेल की लड़ाई, पानी तक आई: क्या पश्चिम एशिया में हो जाएगी पेयजल की किल्लत?

Attacks on Desalination Plant(AI Image)
विदेश

‘दुश्मन का समर्थन करने पर मौत की सजा’: ईरान ने प्रवासी नागरिकों को दी खुली धमकी

Iran Threatens Overseas Citizens
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.