ईरान का अबू धाबी पर खतरनाक हमला: BAPS हिंदू मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद, खौफ में 7 लाख भारतीय

Escalation: मध्य पूर्व (Middle East Crisis) में ईरान और इजरायल के बीच पिछले 10 दिनों से जारी खूनी संघर्ष अब एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध में बदल चुका है, जिसकी दहशत अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तक पहुंच गई है। इस युद्ध में अमेरिका के सीधे तौर पर शामिल होने के बाद से हालात इतने बेकाबू हो गए (US Military Intervention) हैं कि अब ईरान ने पलटवार करते हुए इजरायल के साथ-साथ खाड़ी देशों को भी निशाना बनाना (Iran Israel War) शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ईरान ने यूएई की राजधानी अबू धाबी पर एक बेहद खतरनाक ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। आसमान से बरसी इस तबाही और जोरदार धमाकों से पूरा अबू धाबी शहर सहम उठा है और हर तरफ दहशत का माहौल है। ईरान के इस सीधे हमले ने अबू धाबी में रहने वाले लाखों प्रवासियों, विशेषकर भारतीयों की रातों की नींद उड़ा दी है।