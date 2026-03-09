“चाचा भागो यहां से…”: क़तर में ईरान के मिसाइल हमले का ख़ौफ़नाक वीडियो वायरल, जानें युद्ध का ताज़ा हाल

Middle East Conflict : ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहे भयंकर युद्ध ने अब पूरे मध्य पूर्व (Middle East) को अपनी चपेट में ले लिया है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच सोशल मीडिया पर कतर (Qatar) से जुड़ा एक बेहद डरावना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने (Iran Attack) कतर में स्थित मध्य पूर्व के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे 'अल उदैद' (Al Udeid) पर मिसाइलों से जोरदार हमला किया (Iran missile attack Qatar)है। इस वायरल वीडियो में आसमान में गूंजते धमाकों और दागे जा रहे गोलों की डरावनी आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। (हालाँकि, इस वीडियो की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है)। वीडियो बना रहा शख्स दहशत भरे लहजे में (Qatar viral video) हिंदी में बात कर रहा है। वह कहता है, "ये देखिए, यह अमेरिका का बेस है और हम बिल्कुल इसके पास रहते हैं। ईरान इस समय इतने भयंकर हमले कर रहा है कि अगर एक भी मिसाइल यहां गिरी, तो हमारा कमरा उड़ जाएगा।"