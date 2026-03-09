‘आप तुरंत अपने घर खाली कर दें, यहां से चले जाएं…’ इजरायल ने लोगों को दी लास्ट वार्निंग

इजरायली सेना का कहना है कि इस इलाके में हिजबुल्लाह की गतिविधियां बढ़ गई हैं और इसी वजह से यहां सैन्य कार्रवाई जारी है। आईडीएफ ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों या हथियारों के आसपास रहना आम लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब लेबनान तक साफ दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं।