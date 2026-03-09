238 बैलिस्टिक मिसाइल, 1,422 ड्रोन और 8 क्रूज मिसाइल… UAE पर ईरान का सबसे बड़ा हमला, चार की दर्दनाक मौत कई घायल

ईरान ने UAE पर किया मिसाइल और ड्रोन अटैक (इमेज सोर्स: एक्स)
Iran Missile Attack UAE: अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। साथ ही साथ पश्चिमी देशों के साथ ईरान का तनाव भी बढ़ रहा है। हाल ही में ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर सबसे बड़ा हमला किया।
कुछ दिन पहले ही ईरान ने कहा था कि वह पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका उसकी जमीन पर हमला करने के लिए किसी पड़ोसी देश का इस्तेमाल करेगा, तो वह उन देशों को भी निशाना बनाएगा। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान की यह कार्रवाई पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकती है।
यूएई रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अब तक यूएई पर 238 बैलिस्टिक मिसाइल, 1,422 ड्रोन और 8 क्रूज मिसाइल बरसाए गए हैं। उनमें से 1,342 को रोक दिया गया, जबकि 80 ड्रोन देश के इलाके में गिरे। रविवार को देश ने 17 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन का पता लगाया। इनमें से 16 मिसाइल और 113 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि एक मिसाइल और चार ड्रोन समुद्र में गिर गए।
आगे बताया गया कि हमलों में मारे गए चार लोग पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक थे। अमीराती, मिस्र, सूडानी, इथियोपियाई, फिलिपिनो, पाकिस्तानी, ईरानी, भारतीय, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई, अजरबैजानी, यमनी, युगांडा, इरिट्रिया, लेबनानी, अफगान, बहरीन, कोमोरियन और तुर्की के 112 लोग मामूली या आंशिक रूप से घायल हुए।
रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को कमजोर करने वाली हर परेशानी का डटकर सामना करने के लिए तत्पर हैं ताकि उसकी संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे, और उसके हितों और राष्ट्रीय क्षमताओं की रक्षा हो सके।
इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने इजरायल के तेल अवीव और बेर्शेबा शहरों में मौजूद सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया है। संगठन का कहना है कि जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकी एयरबेस पर भी कई बार हमले किए गए।
आईआरजीसी के मुताबिक जॉर्डन के अजरक शहर में स्थित मुवाफ्फक अल-सल्ती एयरबेस को खास तौर पर निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि यह अमेरिका के लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा और सक्रिय सैन्य बेस है, जहां से अक्सर सैन्य अभियान चलाए जाते हैं।
