इजरायली बैलेस्टिक मिसाइलों ने ईरान में ढाया कहर,Video में देखें तबाही का मंजर

इजरायल के हमले से तेहरान के आसमान में उठती आग की लपटें और धुएं के गुबार। (स्क्रीन शॉट: पत्रिका)
Tehran : इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर रात के अंधेरे में बेहद भीषण बमबारी (Iran Israel War) की है। आसमान से लगातार गिरते बमों और मिसाइलों (Tehran Airstrikes) ने शहर को मानो किसी खौफनाक फिल्म के सीन में बदल दिया है। बीती रात जो कुछ हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हर तरफ इमारतें मलबे में तब्दील नजर आ रही हैं और आसमान में सिर्फ आग और धुएं का गुबार है। आसान भाषा में समझें तो, इजरायल (Israeli Military) ने ईरान को ऐसा कड़ा और सीधा जवाब दिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। रात के वक्त जब आम लोग गहरी नींद में थे, तभी तेहरान (Tehran) में अचानक हवाई सायरन गूंजने लगे। इससे पहले कि कोई सुरक्षित जगह तलाश पाता, ताबड़तोड़ धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया। स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है और लोग अपने परिवार को लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागते नजर आ रहे हैं।
इस भयंकर हमले के बाद रैस्क्यू टीमें लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर के कई प्रमुख सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को इजरायली सेना ने सटीक निशाना बनाया है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। तेहरान के कई हिस्सों में बिजली और संचार सेवाएं बुरी तरह ठप पड़ गई हैं।
यह हमला अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में एक बड़े युद्ध की आग भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तनाव को तुरंत नहीं रोका गया, तो यह संघर्ष पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इस खौफनाक हमले के बाद दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिका ने स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की बात कही है और संयम बरतने की अपील की है। वहीं, कई अरब और यूरोपीय देशों ने इस बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने इस स्थिति को बेहद 'खतरनाक' बताया है और दोनों पक्षों से तुरंत हमले रोकने की गुजारिश की है। सोशल मीडिया पर आम लोग इस तबाही के वीडियो शेयर कर रहे हैं।
हमले के तुरंत बाद ईरान की पूरी सेना 'हाई अलर्ट' पर आ गई है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और इजरायल को इस हमले का 'बेहद कड़ा और दर्दनाक जवाब' देने की खुली चेतावनी दी है। दूसरी तरफ, इजरायल ने भी अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है। जल्द ही इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक होने की संभावना है।
