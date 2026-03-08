इजरायली बैलेस्टिक मिसाइलों ने ईरान में ढाया कहर,Video में देखें तबाही का मंजर

Tehran : इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर रात के अंधेरे में बेहद भीषण बमबारी (Iran Israel War) की है। आसमान से लगातार गिरते बमों और मिसाइलों (Tehran Airstrikes) ने शहर को मानो किसी खौफनाक फिल्म के सीन में बदल दिया है। बीती रात जो कुछ हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हर तरफ इमारतें मलबे में तब्दील नजर आ रही हैं और आसमान में सिर्फ आग और धुएं का गुबार है। आसान भाषा में समझें तो, इजरायल (Israeli Military) ने ईरान को ऐसा कड़ा और सीधा जवाब दिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। रात के वक्त जब आम लोग गहरी नींद में थे, तभी तेहरान (Tehran) में अचानक हवाई सायरन गूंजने लगे। इससे पहले कि कोई सुरक्षित जगह तलाश पाता, ताबड़तोड़ धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया। स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है और लोग अपने परिवार को लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागते नजर आ रहे हैं।