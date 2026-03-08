8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Israel Downs F-14: इस्फहान हवाई अड्डा दहल उठा, इजरायल ने ईरान के कई F-14 जेट उड़ाए

F-14: इजरायल ने इस्फहान एयरपोर्ट पर हमला कर ईरान के कई F-14 फाइटर जेट तबाह कर दिए। यह युद्ध में हवाई श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश का हिस्सा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 08, 2026

Israel Downs F-14

इजरायल का ईरान पर हमला। (फोटो: AI)

F-14 : इजरायल ने ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर हमला (Israel Iran War) कर कई पुराने अमेरिकी मूल के F-14 टॉमकैट लड़ाकू विमानों (F-14 Destroyed) को नष्ट कर दिया। यह घटना इजरायल-ईरान युद्ध के दौरान हुई, जहां इजरायली वायुसेना ने ईरान के हवाई ठिकानों पर (Isfahan Airport Strike) कड़ा प्रहार किया। यह हमला 7-8 मार्च 2026 के आसपास हुआ, जब इजरायल ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक स्थलों पर हवाई हमले तेज कर दिए। इजरायली रक्षा बलों (IDF Airstrikes) ने दावा किया कि इस्फहान एयरपोर्ट पर हमले में F-14 जेट्स के साथ-साथ रडार और हवाई रक्षा प्रणालियां भी नष्ट की गईं। ये F-14 विमान ईरान की वायुसेना के पुराने लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से थे, जो 1970 के दशक में अमेरिका से खरीदे गए थे। इजरायल का कहना है कि इन हमलों से ईरान के ऊपर हवाई नियंत्रण मजबूत हुआ है। ईरान-इजरायल संघर्ष फरवरी 2026 के अंत से तेज हो गया है, जब अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़े हमले शुरू किए। इस युद्ध में इजरायली F-35 जैसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स सक्रिय हैं, जबकि ईरान के पुराने विमान जैसे F-14, F-4 और Yak-130 पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले मार्च की शुरुआत में इजरायल के F-35 ने तेहरान के ऊपर एक ईरानी Yak-130 को मार गिराया था, जो F-35 का पहला मानवयुक्त विमान मार गिराने का मामला था।

वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है (Global oil supplies )

इजरायल ने हाल के हमलों में तेहरान के तेल भंडारण केंद्रों, परमाणु से जुड़े ठिकानों और अन्य सैन्य अड्डों पर भी प्रहार किए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, लेकिन इजरायल की उन्नत तकनीक से ज्यादातर रोके गए। इस संघर्ष से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा है, और वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इन घटनाओं की पुष्टि की है। ईरानी मीडिया ने कुछ दावे किए, लेकिन इजरायली पक्ष ने उन्हें खारिज किया। युद्ध अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है, और दोनों पक्षों के बीच हवाई श्रेष्ठता की लड़ाई जारी है।

इजरायल भूमिगत मिसाइल साइट्स पर हमले बढ़ा सकता है (Middle East Conflict)

बहरहाल, यह घटना इजरायल की सैन्य श्रेष्ठता दिखाती है, लेकिन ईरान के पुराने विमानों का नुकसान उसकी हवाई रक्षा को और कमजोर कर सकता है। दुनिया चिंतित है कि यह युद्ध और बड़ा न हो जाए। अगले दिनों में इजरायल भूमिगत मिसाइल साइट्स पर हमले बढ़ा सकता है, जबकि ईरान जवाबी मिसाइल हमलों से क्षेत्रीय अस्थिरता फैला सकता है। ईरान के F-14 जैसे पुराने विमान अब रखरखाव की समस्या से जूझ रहे हैं, और युद्ध में उनका इस्तेमाल सीमित रहा। इजरायल की रणनीति ईरान की हवाई ताकत को पहले ही खत्म करने की लगती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Mar 2026 02:22 pm

Published on:

08 Mar 2026 02:20 pm

Hindi News / World / Israel Downs F-14: इस्फहान हवाई अड्डा दहल उठा, इजरायल ने ईरान के कई F-14 जेट उड़ाए

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ये कभी नहीं होना चाहिए… ईरान में अमेरिका और इजरायल सैन्य कार्रवाई पर चीन का बड़ा बयान

Chinese Foreign Minister Wang Yi on US-Israel-Iran War
विदेश

स्ट्रीट फूड का खजाना: रॉकविले में सबसे बेहतरीन मैक्सिकन डिशेज

Hijos del Maiz Mexican Cuisine
विदेश

अमेरिका ने भारत को क्यों दी रूस से तेल खरीदने की छूट? ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा

Trump,global tariff,Supreme Court ruling,reciprocal tariffs,emergency powers, Trump tariff,
विदेश

US-Israel-Iran War: ईरान तेल को नष्ट कर रहा इजरायल, 30 टैंकों और तेल डीपो पर गिराए बन, सड़कों पर फैली आग

Israel attack Iran oil tanks
विदेश

Iran Israel War: पूरे ईरान में सरकारी ठिकानों पर हमले, पेजेश्कियन बोले- दुश्मन को देंगे करारा जवाब

Iranian President Masoud Pezeshkian
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.