Israel Downs F-14: इस्फहान हवाई अड्डा दहल उठा, इजरायल ने ईरान के कई F-14 जेट उड़ाए

F-14 : इजरायल ने ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर हमला (Israel Iran War) कर कई पुराने अमेरिकी मूल के F-14 टॉमकैट लड़ाकू विमानों (F-14 Destroyed) को नष्ट कर दिया। यह घटना इजरायल-ईरान युद्ध के दौरान हुई, जहां इजरायली वायुसेना ने ईरान के हवाई ठिकानों पर (Isfahan Airport Strike) कड़ा प्रहार किया। यह हमला 7-8 मार्च 2026 के आसपास हुआ, जब इजरायल ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक स्थलों पर हवाई हमले तेज कर दिए। इजरायली रक्षा बलों (IDF Airstrikes) ने दावा किया कि इस्फहान एयरपोर्ट पर हमले में F-14 जेट्स के साथ-साथ रडार और हवाई रक्षा प्रणालियां भी नष्ट की गईं। ये F-14 विमान ईरान की वायुसेना के पुराने लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से थे, जो 1970 के दशक में अमेरिका से खरीदे गए थे। इजरायल का कहना है कि इन हमलों से ईरान के ऊपर हवाई नियंत्रण मजबूत हुआ है। ईरान-इजरायल संघर्ष फरवरी 2026 के अंत से तेज हो गया है, जब अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़े हमले शुरू किए। इस युद्ध में इजरायली F-35 जैसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स सक्रिय हैं, जबकि ईरान के पुराने विमान जैसे F-14, F-4 और Yak-130 पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले मार्च की शुरुआत में इजरायल के F-35 ने तेहरान के ऊपर एक ईरानी Yak-130 को मार गिराया था, जो F-35 का पहला मानवयुक्त विमान मार गिराने का मामला था।