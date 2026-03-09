9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरानी हमले में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत, लेबनान में इजरायल ने IRGC के 5 कमांडरों को मार गिराया

Iran-Israel War: अमेरिका ईरान के साथ एक लंबे युद्ध में फंसता हुआ दिख रहा है। बीते दिनों सऊदी अरब में सैन्य ठिकाने पर हुए हमले में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। उधर, लेबनान में इजरायल ने IRGC को काफी नुकसान पहुंचाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 09, 2026

ईरान और इजरायल के बीच जंग जारी (प्रतीकात्मक फोटो)

Iran-Israel War: अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है। अमेरिकी सैनिक सऊदी अरब में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर तैनात था। मिसाइल अटैक में घायल होने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) से मिली जानकारी के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 7 अमेरिकी सैनिकों की जान गई है।

बेरूत में IRGC के 5 कमांडरों की मौत

इधर, इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की कुद्स फोर्स के लेबनान कॉर्प्स के पांस सीनियर कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। IDF ने ट्वीट कर बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन रोअरिंग लायन के तहत की गई।

190 से अधिक आतंकवादियों का सफाया

इजरायली सेना ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पिछले एक सप्ताह में 820 हथियारों का उपयोग करके पूरे लेबनान में हवा, समुद्र और जमीन से 600 से अधिक आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इस दौरान 190 से अधिक आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया, जिनमें लेबनान में पीआईजे के कमांडर अबू हमजा रामी के साथ कई वरिष्ठ कमांडर भी शामिल थे। आईडीएफ की तरफ से बताया गया कि बेरूत में 27 बार हमले किए गए, जिनमें दहिह क्षेत्र में पांच हमले शामिल थे।

40 साल पहले लापता सैनिक की खोज में जुटी सेना

शनिवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उनके सैनिक शुक्रवार की रात को एक विशेष अभियान पर रवाना हुए। यह अभियान 40 साल पहले लापता हुए एक सैनिक की खोज से जुड़ा हुआ है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमारे वीर योद्धा कल रात एक विशेष अभियान पर रवाना हुए, जिसका उद्देश्य लगभग 40 वर्ष पूर्व लेबनान में बंदी बनाए गए जवान रॉन अराद को ढूंढना और उन्हें घर वापस लाना है।

ईरान कभी समर्पण नहीं करेगा

ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान युद्ध के दबाव में कभी समर्पण नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना कि हम कुछ दिनों में सरेंडर कर देंगे, यह उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। हमारा राष्ट्र और हमारे लोग बिना किसी संदेह के समर्पण नहीं करेंगे। वे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और झुकेंगे नहीं।

बहरीन ने ईरानी हमलों की निंदा की

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बहरीन ने खाड़ी देशों को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है।
बहरीन के राजदूत जमाल फारिस अल-रुवैई ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) इन हमलों को अनुचित और जघन्य मानती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए इन हमलों को तुरंत रोकना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Mar 2026 06:42 am

Hindi News / World / ईरानी हमले में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत, लेबनान में इजरायल ने IRGC के 5 कमांडरों को मार गिराया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Supreme Leader: अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई होंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर

Iran Supreme Leader
विदेश

Iran–Israel War: तेहरान में जोरदार इजरायली हमला, फ्यूल डिपो में भीषण आग, ईरान ने दी अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज करने की चेतावनी

Iran–Israel war
विदेश

‘आप तुरंत अपने घर खाली कर दें, यहां से चले जाएं…’ इजरायल ने लोगों को दी लास्ट वार्निंग

Benjamin Netanyahu
विदेश

नॉर्वे में अमेरिकी दूतावास के पास धमाके का क्या था असली मकसद? जांच में सामने आई डराने वाली सच्चाई

US Embassy Blast in Norway Case Update
विदेश

कतर में अमेरिकी बेस पर ईरानी मिसाइल हमले का खौफनाक वीडियो वायरल

Middle East Conflict Viral Video
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.