कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर पार, क्या भारत में बढ़ सकते हैं डीजल पेट्रोल के दाम?

Iran war oil prices: इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। रविवार को कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। दरअसल, यह साढ़े तीन साल में पहली बार पहुंची है। अमेरिकी क्रूड की कीमत आखिरी बार 30 जून 2022 को 100 डॉलर के पार गई थी, जबकि ब्रेंट क्रूड 29 जुलाई 2022 को 104 डॉलर तक पहुंचा था।