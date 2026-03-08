युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने खाई कसम, कहा- ईरानी शासन को जड़ से उखाड़ फेकेंगे

Israel Iran war: मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। ईरान पर इजरायल लगातार हमला कर रहा है। ईरान भी जवाबी कार्रवाई में इजरायल पर मिसाइलें दाग रहा है। शनिवार देर रात इजरायल और अमेरिका ने तेहरान में तेल डिपो पर हमला कर दिया। इसी बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को लेकर कसम खाई है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी और उसके शासन को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। इसके बाद भी ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है।