Iran–Israel War: तेहरान एयरपोर्ट पर इजरायली हमला, ट्रंप का ईरान पर ‘बड़े प्रहार’ का ऐलान

Iran–Israel War: अमरीका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष और आगे बढ़ गया। शनिवार को आठवें दिन भी इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान के एक बड़े व्यावसायिक हवाई अड्डे पर हमला किया, जिससे रनवे पर खड़े विमानों में आग लग गई। दूसरी ओर अमरीका ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत यूएसए जॉर्ज डब्लू बुश अरब सागर की ओर रवाना कर लंबे सैन्य संघर्ष के मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। पश्चिम एशियाई देशों पर हमले कर अरब जगत की नाराजगी झेल रहे ईरान ने आखिर इन देशों से माफी मांगी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ऐलान किया कि ईरान अब किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा, जब तक कि उस पर (ईरान) होने वाला हमला उन देशों की जमीन से न किया जाएा। हालांकि शाम होते-होते उसने बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और जॉर्डन पर ड्रोन और मिसाइलों से फिर हमले शुरू कर दिए। पेजेश्कियन के माफी वाले बयान पर अमरीकी राष्ट्रपति ने तंज करते हुए कहा कि वह अमरीका और इजरायल के हमलों से पस्त हो गया। ट्रंप ने शनिवार को ईरान पर बड़े प्रहार का ऐलान भी किया।