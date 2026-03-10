US-Israel Iran War: ईरान ने तेल आपूर्ति के लिए अरब और यूरोपीय देशों के सामने रखी ‘शर्त’, ट्रंप की धमकी बेअसर

हालांकि, इन हमलों के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट को लेकर दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को बंद करने की आशंका पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि यदि ईरान इस मार्ग से तेल के आवागमन को रोकने का प्रयास करता है, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि, ट्रंप की इस चेतावनी का ईरान पर कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। ईरान ने इसके उलट अरब और यूरोपीय देशों के सामने तेल की सुचारू आवाजाही के लिए 'शर्त' रख दी है।