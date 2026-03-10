10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Israel Iran War: ईरान ने तेल आपूर्ति के लिए अरब और यूरोपीय देशों के सामने रखी ‘शर्त’, ट्रंप की धमकी बेअसर

Iran Oil Threat: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच IRGC ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की सुरक्षित आवाजाही के लिए अरब और यूरोपीय देशों के सामने राजदूतों को निकालने की शर्त रखी है। जानें ट्रंप की धमकी का क्या हुआ असर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 10, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo - IANS)

Middle East Tension: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों का आज 11वां दिन है। जहां एक ओर अमेरिका और इजरायल की ओर से सैन्य कार्रवाई जारी है, वहीं ईरान भी जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इन हमलों में ईरान की नौसेना, वायुसेना और ड्रोन क्षमता को भारी क्षति पहुंची है और उनका सैन्य ढांचा काफी हद तक कमजोर हो गया है।

हालांकि, इन हमलों के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट को लेकर दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को बंद करने की आशंका पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि यदि ईरान इस मार्ग से तेल के आवागमन को रोकने का प्रयास करता है, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि, ट्रंप की इस चेतावनी का ईरान पर कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। ईरान ने इसके उलट अरब और यूरोपीय देशों के सामने तेल की सुचारू आवाजाही के लिए 'शर्त' रख दी है।

क्या है IRGC की शर्त?

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने आज मंगलवार 10 मार्च को घोषणा की कि वह कुछ चुनिंदा देशों को ही 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से बेरोकटोक गुजरने की अनुमति देगा। IRGC के अनुसार, यह सुरक्षित मार्ग केवल उन्हीं अरब या यूरोपीय देशों को दिया जाएगा जो अपने देश से इजरायली और अमेरिकी राजदूतों को निष्कासित (Expel) कर देंगे।

वर्तमान युद्ध की स्थिति के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। कीमतों में इस उछाल के मुख्य कारण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' का आंशिक रूप से बंद होना और मध्य-पूर्व में तेल उत्पादन में आई भारी कमी है।

अमेरिका की कड़ी चेतावनी

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आगाह करते हुए कहा, "मैं किसी भी 'आतंकी शासन' को दुनिया को बंधक बनाने या वैश्विक तेल आपूर्ति रोकने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि ईरान ने ऐसा दुस्साहस किया, तो उसे अब तक के सबसे कड़े सैन्य प्रहार का सामना करना पड़ेगा।"

दूसरी ओर, बाजार की उथल-पुथल और तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने तेल से जुड़े कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के संकेत दिए है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके।

ये भी पढ़ें

Israel-US-Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का कड़ा जवाब, कहा-‘एक लीटर तेल नहीं ले जाने देंगे…’
विदेश
US President Donald Trump has issued a formidable warning to Tehran, asserting that any efforts to impede the transit of petroleum through the Strait of Hormuz will be met with a massive military retaliation.

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Mar 2026 12:20 pm

Hindi News / World / US-Israel Iran War: ईरान ने तेल आपूर्ति के लिए अरब और यूरोपीय देशों के सामने रखी ‘शर्त’, ट्रंप की धमकी बेअसर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान-इजरायल युद्ध में पाकिस्तान का निकल गया तेल, अपने ही लोगों पर थोप दिए ये नियम

pakistan fuel prices,pakistan oil saving measures,pakistan pm shehbaz sharif,
विदेश

US-Israel vs Iran War: अमेरिका-इजरायल जंग के बीच ईरान का बड़ा फैसला, डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ेगी मुश्किल!

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said that talks talks with the United States may be off the table.
विदेश

बहरीन में 6 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी गिरफ्तार, ईरानी हमलों का जश्न मनाते हुए शेयर किया था वीडियो

Six Pakistanis and Bangladeshis arrested
विदेश

'एक लीटर तेल नहीं ले जाने देंगे…' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का करारा जवाब

US President Donald Trump has issued a formidable warning to Tehran, asserting that any efforts to impede the transit of petroleum through the Strait of Hormuz will be met with a massive military retaliation.
विदेश

‘अगर रास्ता बंद किया तो 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला करेंगे’, ट्रंप ने ईरान को दे दी लास्ट वार्निंग

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.