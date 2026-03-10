ईरान-इजरायल युद्ध में पाकिस्तान का निकल गया तेल, अपने ही लोगों पर थोप दिए ये नियम

पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ (Photo-IANS)
Pakistan oil Saving Measures: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके चलते तेल की कीमतों में तेजी नजर आ रही है, जिसके चलते पाकिस्तान समेत कई देशों ने अपने ईंधन भंडार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। पाकिस्तान ने तेल को बचाने के लिए अपने ही नागरिकों पर निर्देश दिए हैं।
दरअसल, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक ईंधन संकट से निपटने के लिए तेल की बचत के कई उपायों की घोषणा की।
देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि क्षेत्रीय स्थिति और ईरान और इजरायल युद्ध ने हमारी मुश्किल से हासिल की गई आर्थिक स्थिरता को प्रभावित किया है, लेकिन सरकार आम आदमी पर बोझ पड़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
यह कदम पाकिस्तानी सरकार द्वारा शनिवार को ईंधन की कीमतों में 55 रुपये की बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है, जो देश में अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है।
वहीं पाकिस्तान के पंजाब राज्य की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ शरीफ ने भी अपने राज्य के लिए कई उपायों की घोषणा की। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि…
इस दौरान जनता से आग्रह किया जाता है कि वे बाहरी कार्यक्रमों, देर रात खरीदारी और आवश्यक वस्तुओं की अनावश्यक जमाखोरी से बचें।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग