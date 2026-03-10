ईरान-इजरायल युद्ध में पाकिस्तान का निकल गया तेल, अपने ही लोगों पर थोप दिए ये नियम

Pakistan oil Saving Measures: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके चलते तेल की कीमतों में तेजी नजर आ रही है, जिसके चलते पाकिस्तान समेत कई देशों ने अपने ईंधन भंडार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। पाकिस्तान ने तेल को बचाने के लिए अपने ही नागरिकों पर निर्देश दिए हैं।