‘संपत्ती जब्त और कानूनी दंड’…खामेनेई शासन ने विदेश में रह रहे ईरानियों को दी चेतावनी

विदेशों में रह रहे कई ईरानी नागरिकों ने इस चेतावनी पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। लंदन में काम करने वाले ईरानी मूल के एक व्यक्ति ने कहा कि उन्हें संपत्ति जब्त होने की धमकी से ज्यादा चिंता उन लोगों की है जो ईरान के अंदर विरोध के दौरान खतरे का सामना कर रहे हैं। एक अन्य व्यवसायी ने कहा कि चार दशकों से ज्यादा समय से ईरानी जनता राजनीतिक बदलाव की मांग कर रही है और विरोध करना उनका अधिकार है। कुछ प्रवासी समूहों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं और इसे अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।