US-Israel vs Iran War: अमेरिका-इजरायल जंग के बीच ईरान का बड़ा फैसला, डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ेगी मुश्किल!

अराघची ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोहताबा खामेनेई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोहताबा ने अभी तक अपने नए पद पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। हम सभी उनके भाषण और टिप्पणियों का इंतजार कर रहे हैं, जो बाद में आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के साथ बातचीत या फिर से वार्ता अब टेबल पर होगी, क्योंकि हमारे पास अमेरिकियों के साथ बातचीत का बहुत कड़वा अनुभव है।। बता दें कि मोहताबा खामेनेई ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं और उन्हें उनके उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया है।