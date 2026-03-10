बहरीन में 6 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी गिरफ्तार, ईरानी हमलों का जश्न मनाते हुए शेयर किया था वीडियो

US-Israel-Iran War: इजरायल, अमेरिका और ईरान की जंग का आज 11वां दिन है। इस युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मची हुई है लेकिन अब भी लड़ाई के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहै है। इसी बीच बहरीन से बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने 5 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी नागरिकों को जेल के अंदर डाल दिया है। इन लोगों पर ईरानी हमलों की तारीफ करने का आरोप लगा है। इसी के चलते बहरीन के एंटी साइबर क्राइम निदेशालय ने इन लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की है।