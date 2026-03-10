10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Israel-US-Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का कड़ा जवाब, कहा-‘एक लीटर तेल नहीं ले जाने देंगे…’

Donald Trump on Strait of Hormuz oil: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल के प्रवाह को रोकने पर कड़ी चेतावनी दी। इसके जवाब में ईरान ने युद्ध के अंत और तेल निर्यात पर अपना सख्त रुख स्पष्ट किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 10, 2026

US President Donald Trump has issued a formidable warning to Tehran, asserting that any efforts to impede the transit of petroleum through the Strait of Hormuz will be met with a massive military retaliation.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उसने यदि इस जलमार्ग पर तेल का आवागमन रोकने की कोशिश की तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। (Photo - IANS)

Iran response on Donald Trump warning: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) बंद करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान इस मार्ग पर तेल के आवागमन को रोकने का प्रयास करता है, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने Truth Social पर अपने पोस्ट के माध्यम से ईरान को आगाह करते हुए कहा, “यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल के आवागमन को रोकने का प्रयास करता है, तो अमेरिका अब तक के मुकाबले उससे बीस गुना अधिक कड़ा जवाब देगा।”

उन्होंने अभियान के संभावित दायरे के बारे में विस्तार से बताते हुए संकेत दिया कि अमेरिकी सेना “आसानी से नष्ट किए जा सकने वाले” स्थानों पर ध्यान केंद्रित करेगी। ट्रंप ने कहा कि ऐसे हमले इतने विनाशकारी हो सकते हैं कि वे ईरान के एक राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्माण करने की क्षमता को बाधित कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, “इसके बाद उन पर मौत, आग और अराजकता का माहौल होगा, लेकिन मुझे आशा है, और मैं प्रार्थना करता हूं, कि ऐसा न हो!"

ट्रंप ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका का यह कदम चीन और उन सभी देशों के लिए एक उपहार है, जो इस जलमार्ग का उपयोग करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कदम सभी द्वारा सराहा जाएगा।

युद्ध समाप्ति के करीबः ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध समाप्ति के करीब है। उन्होंने कहा कि तेहरान की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताएं पूरी तरह नष्ट कर दी गई हैं। उनके पास नौसेना नहीं है, संचार व्यवस्था बाधित है, वायु सेना समाप्त हो चुकी है। मिसाइल सिस्टम बिखरे हुए हैं और ड्रोन हर जगह नष्ट किए जा रहे हैं, यहां तक कि उनका निर्माण भी प्रभावित हुआ है।

ट्रंप को IRGC का कड़ा जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति को करारा जवाब देते हुए ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा कि मध्य-पूर्व में युद्ध का अंत वही तय करेगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का समीकरण और भविष्य ईरानी सेना के हाथों में है और यह युद्ध अमेरिकी सेना द्वारा खत्म नहीं किया जाएगा। IRGC ने स्पष्ट किया कि अगर अमेरिका और इजरायल के हमले इसी तरह जारी रहे, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से “एक लीटर तेल भी” नहीं ले जाने देंगे।

ये भी पढ़ें

SIPRI रिपोर्ट: रूस से घटती खरीद, फ्रांस-अमेरिका से बढ़ी डील… बदल रही भारत की हथियार रणनीति
विदेश
Rafale fighter jet

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Published on:

10 Mar 2026 09:20 am

Hindi News / World / Israel-US-Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का कड़ा जवाब, कहा-‘एक लीटर तेल नहीं ले जाने देंगे…’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘अगर रास्ता बंद किया तो 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला करेंगे’, ट्रंप ने ईरान को दे दी लास्ट वार्निंग

विदेश

Israel-Iran conflict: इजरायल ईरान युद्ध का गहराने लगा असर, भारत के पड़ोसी देशों में किल्लत शुरू, ईद की छुट्टियों से पहले…

Tarique Rahman
विदेश

SIPRI रिपोर्ट: भारत की हथियार खरीद में बड़ा बदलाव, पाकिस्तान टॉप-5 में पहुंचा

Rafale fighter jet
विदेश

Nepal Election: नेपाल की राजनीति में युवा लहर, 38% सांसद 40 से कम उम्र के, दशकों पुराना ‘बुजुर्ग तंत्र’ कमजोर

Nepal Election
विदेश

कंगाल पाकिस्तान में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे दफ्तर…स्कूलों पर ताला: आपातकाल के कारण सरकार को लेना पड़ा बड़ा फैसला

shehbaz sharif
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.