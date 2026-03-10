Israel-US-Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का कड़ा जवाब, कहा-‘एक लीटर तेल नहीं ले जाने देंगे…’

Iran response on Donald Trump warning: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) बंद करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान इस मार्ग पर तेल के आवागमन को रोकने का प्रयास करता है, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने Truth Social पर अपने पोस्ट के माध्यम से ईरान को आगाह करते हुए कहा, “यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल के आवागमन को रोकने का प्रयास करता है, तो अमेरिका अब तक के मुकाबले उससे बीस गुना अधिक कड़ा जवाब देगा।”