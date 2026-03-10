Israel-Iran conflict: इजरायल ईरान युद्ध का गहराने लगा असर, भारत के पड़ोसी देशों में किल्लत शुरू, ईद की छुट्टियों से पहले…

Israel-Iran conflict: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका-इजरायल के बीच जारी जंग की आग अब बांग्लादेश की दहलीज तक पहुंच गई है। ईरान पर अमरीका-इजरायल के हमले के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में मची उथल-पुथल ने बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार ने देश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को तत्काल प्रभाव यानी सोमवार से ही बंद कर दिया है और पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर 'राशनिंग' (दैनिक सीमा) लागू कर दी है। अब अगली बार पेट्रोल-डीजल लेने से पहले वाहन धारक को पुरानी खरीद की रसीद दिखानी होगी।