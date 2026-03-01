इज़राइल का बड़ा दावा: ईरान के मिसाइल लॉन्चर युद्ध से पहले 460 थे, अब बस इतने कम बचे! ऐसा कैसे हुआ

Missile Launchers : मध्य पूर्व में जारी ईरान-इज़राइल युद्ध (Iran-Israel War) में इज़राइल की सेना ने एक बड़ा दावा किया है। इज़राइल डिफेंस फोर्सेज (IDF Claims) के अनुसार, युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल (Ballistic Missiles) लॉन्चरों की संख्या लगभग 460 के आसपास थी। लेकिन अब इनमें से ज्यादातर को नष्ट या बेकार कर दिया गया है, और सिर्फ 130 ही बचे हैं जो काम कर रहे हैं। यह दावा इज़राइली सेना के उच्च अधिकारियों ने किया है। उन्होंने कहा कि इज़राइल और अमेरिका की संयुक्त हवाई कार्रवाइयों से ईरान के मिसाइल लॉन्च सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। कई मिसाइल लॉन्चर ((Missile Launchers) ) पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि कुछ को भूमिगत स्थलों पर दबा दिया गया, जिससे वे फिलहाल इस्तेमाल के लायक नहीं रहे। इससे ईरान की ओर से इजराइल और क्षेत्रीय ठिकानों पर मिसाइल हमलों की संख्या में काफी कमी आई है।