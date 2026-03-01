जंग के बीच भारत का बड़ा कदम: अपने नागरिकों के लिए जारी की सख्त गाइडलाइन, बॉर्डर पार करने पर लगी पाबंदी

एडवाइजरी में कहा गया, 'भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान से बाहर यात्रा के लिए किसी भी लैंड बॉर्डर की ओर बिना दूतावास के पूर्व समन्वय के न जाएं। लैंड बॉर्डर पॉइंट्स की ओर कोई भी मूवमेंट केवल दूतावास से स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद ही किया जाए।' दूतावास ने जोर दिया, 'एक बार जब व्यक्ति ईरानी क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं और संबंधित तीसरे देश में प्रवेश नहीं कर पाते, तो दूतावास सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं होगा।'

यह सख्त निर्देश ऐसे समय आए हैं जब ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध अपने 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है।