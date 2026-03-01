क्या है स्वार्म ड्रोन तकनीकी? US-ईरान संघर्ष के बीच भारत ने की दुश्मन पर घातक हमले की तैयारी

भारत ड्रोन तकनीकी की रेस में शामिल हो गया है। अब भारत अपने स्वदेशी स्वदेशी ड्रोन 'शेषनाग-150' पर तेजी से काम कर रहा है। भारत के इस स्वदेशी ड्रोन को कोऑर्डिनेटेड झुंड में हमलों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कई ड्रोन दुश्मन के डिफेंस को तोड़कर सटीक हमले कर सकते हैं। भारत के 'शेषनाग-150' ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है।

स्वदेशी तकनीकी से बने यह ड्रोन 5 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है। यह टारगेट एरिया के ऊपर मंडरा सकता है, जिससे रियल-टाइम सर्विलांस और हमले के ऑप्शन मिलते हैं। यह बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के दुश्मन के लक्ष्यों की पहचान, ट्रैकिंग और उन पर हमला करने में सक्षम है। ये ड्रोन 25 से 40 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है।