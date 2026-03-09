हाईटेक हो रहे BJP कार्यकर्ता, सीख रहे AI की बारीकियां, देशव्यापी अभियान शुरू



BJP के प्रशिक्षण शिविर में एक वरिष्ठ नेता ने आधुनिक युग में AI के उपयोग की उपयोगित पर अपनी बात रखी। BJP नेता ने कहा कि आज के समय में AI का उपयोग काफी अहम है। AI से उपयोग से पहले वक्ता भाषण देने से पहले बड़े-बड़े लिखित नोट तैयार करते थे, जिसमें काफी समय लगता था। इसके साथ ही गलतियों की संभावना बनी रहती थी। आज के समय में ऐसे सभी काम AI की मदद से चंद समय में हो जाते हैं। अब वक्ताओं को लिखित नोट्स के स्थान पर प्रजेंटेशन देने के लिए पॉवरपॉइंट और प्रोजेक्टर की जरूरत होती है। पार्टी के इस प्रशिक्षण अभियान में संगठन को मजबूत करने और अन्य जूरूरी पहलुओं के बारे में बताया जाएगा। यहां प्रशिक्षित होकर बीजेपी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों में अहम भूमिका निभाएंगे।