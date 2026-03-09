श्रीलंका सरकार का बड़ा फ़ैसला, ईरान के नाविकों को एक महीने का फ़्री वीज़ा

Indian Ocean Tension : हिंद महासागर में अमेरिका और ईरान के बीच गहराते सैन्य तनाव (Indian Ocean Tension) के बीच श्रीलंका सरकार ने एक अहम और बड़ा मानवीय कदम उठाया है। श्रीलंका ने संकट में फंसे ईरानी नौसैनिकों को एक महीने का मुफ्त (ग्रांटिस) वीज़ा( Sri Lanka Visa for Iranians) देने का ऐलान किया है। यह फैसला उन ईरानी नाविकों को राहत देने के लिए लिया गया है, जो हाल ही में एक अमेरिकी पनडुब्बी के घातक हमले का शिकार (IRIS Dena sinking) हुए थे। श्रीलंका के जन सुरक्षा मंत्री आनंदा विजेपाला ने स्पष्ट किया है कि यह कदम किसी भी देश का पक्ष लेने के लिए नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों और मानवीय आधार पर उठाया गया है।