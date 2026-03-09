ईरान के स्कूल पर हमले का नया वीडियो आया सामने! क्या टॉमहॉक मिसाइल से किया था हमला

ईरान की समाचार एजेंसी मेहर न्यूज ने हमले को लेकर एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक क्रूज मिसाइल को मिनाब शहर स्थित एक घिरे हुए परिसर के भीतर इमारत से टकराते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि परिसर के दूसरे हिस्से से पहले से धुआं उठ रहा है, जहां कुछ ही क्षण पहले शाजरेह तय्येबेह गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर हमला हुआ था।