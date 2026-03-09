मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के बाद विदेश मंत्री अराघची ने दिया बयान, कहा- हम पीछे नहीं हटेंगे

Iran new Supreme Leader Mojtaba Khamenei: ईरान में अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया है। इसके बाद विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने खामेनेई को देश का सर्वोच्च नेता चुने जाने का समर्थन दिया है। अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए नए सर्वोच्च नेता को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि अयातुल्ला सैयद मोजतबा होसैनी खामेनेई को इस्लामिक क्रांति का तीसरा सर्वोच्च नेता चुने जाने पर बधाई।