Iran–Israel War: तेहरान में जोरदार इजरायली हमला, फ्यूल डिपो में भीषण आग, ईरान ने दी अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज करने की चेतावनी

Iran–Israel War: मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ शुरू किया गया सैन्य अभियान अब और तेज हो गया है। रविवार देर रात इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर कई बड़े हमले किए, जिनसे पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में तेहरान के एक बड़े फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया। हमला इतना जोरदार था कि वहां भीषण आग लग गई और आसमान में काले धुएं का विशाल गुबार फैल गया। शहर के कई इलाकों में देर रात तक धुआं छाया रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे इलाके में जलते तेल की तेज गंध महसूस हो रही थी। ईरान की ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुताबिक इस हमले में उनके चार कर्मचारियों की जान चली गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन हालात काफी देर तक काबू में नहीं आ सके। रविवार सुबह भी शहर के ऊपर धुएं की मोटी परत देखी गई।