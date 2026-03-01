ईरान-इजरायल जंग से पूरी दुनिया में हाहाकार, स्कूल-ऑफिस बंद, फ्लाइट्स रद्द

वैश्विक उर्जा संकट को देखते हुए वियतनाम में सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए सभी प्राइवेट कंपनियो-ऑफिस से अपील की है। सरकार ने सभी कंपनी-ऑफिस के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की है। वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्रालय के मुताबिक, इससे दफ्तर आने-जाने में होने वाली ईंधन खपत कम होगी और ऊर्जा की बचत होगी। इसके साथ ही सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कुछ फ्यूल आयात पर लगाए गए टैरिफ भी हटा दिए हैं। वियतनाम सरकार का कहना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच ईंधन की सप्लाई बनाए रखना और खपत कम करना दोनों जरूरी हैं।