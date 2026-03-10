ट्रंप का बड़ा दावा: लड़ाई खत्म होने वाली है; ईरान का दो टूक जवाब- अब हम तय करेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा

इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान की सरकार को बदलना पूरी तरह ईरानी लोगों पर निर्भर करता है। नेतन्याहू ने देर रात नेशनल हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर के दौरे के दौरान कहा कि उनकी इच्छा है कि ईरानी लोग जुल्म और दबाव से आजाद हों। उन्होंने कहा, “आखिरकार ये फैसला ईरानी जनता का ही होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब तक हमने जो कदम उठाए हैं, उससे ईरान की सरकार पर काफी दबाव पड़ा है…और हम अभी भी पीछे नहीं हटे हैं।”