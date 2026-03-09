8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

नॉर्वे में अमेरिकी दूतावास के पास धमाके का क्या था असली मकसद? जांच में सामने आई डराने वाली सच्चाई

US Embassy Blast Case Update: नॉर्वे में अमेरिकी दूतावास के पास धमाका मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। जांच में पता चला है कि…नीचे पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 08, 2026

US Embassy Blast in Norway Case Update

नॉर्वे में अमेरिकी दूतावास धमाका मामला अपडेट (इमेज सोर्स: एक्स)

US Embassy Blast in Norway Case Update: नॉर्वे की राजधानी में स्थित अमेरिकी दूतावास के पास रविवार तड़के हुए जोरदार धमाके ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच में नॉर्वे पुलिस ने आशंका जताई है कि यह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे आतंकी साजिश भी हो सकती है। आखिर इस धमाके के पीछे असली मकसद क्या था और जांच में अब तक कौन-सी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, इसे लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं… आइए जानते हैं।

स्थानीय पुलिस ने दिया बड़ा अपडेट दिया

स्थानीय मीडिया संस्थानों ने इसकी जानकारी दी। बताया कि इसे लेकर पुलिस ने अपडेट दिया है। इसमें कहा गया है कि एम्बेसी में हुए धमाके में कोई घायल नहीं हुआ और सामान का मामूली नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आतंकी साजिश के तहत किया हमला हो सकता है, लेकिन दूसरे मकसदों की भी जांच की जा रही है।

पुलिस की जांच और इंटेलिजेंस के लिए जॉइंट यूनिट के हेड, फ्रोड लार्सन ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनआरके को एक इंटरव्यू में बताया, "एक अंदाजा यह है कि यह आतंकी हमला है।"

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, "लेकिन हम पूरी तरह सेो इसी पर अटके नहीं हैं। हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि जो हुआ है उसके पीछे और भी वजहें हो सकती हैं।"

अमेरिकी दूतावास के पास एक जोरदार धमाका; जानिए पूरा मामला

दरअसल, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो (Oslo) में आज रविवार तड़के अमेरिकी दूतावास के पास एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और इस रहस्यमयी विस्फोट की जांच शुरू कर दी।

स्थानीय मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की खिड़कियां और दीवारें तक हिल गईं। दूतावास के पास मौजूद हुसेबी (Huseby) इलाके में धमाके के तुरंत बाद चारों तरफ धुआं फैल गया।

धमाके के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने कहा कि जांच टीम दूतावास के अधिकारियों से संपर्क में हैं और फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

जांच का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी माइकल डेलेमीर ने बताया कि धमाका इमारत के सार्वजनिक प्रवेश द्वार के पास हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मोरगेडाल्सवेगेन इलाके में दूतावास के आसपास पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान भी चलाया।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान का फिर कायराना हरकत…, तोरखम बॉर्डर पर बरसाए बम, खौफनाक वीडियो सामने आया
विदेश
PAK-AFGANISHTAN

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Mar 2026 08:18 pm

Hindi News / World / नॉर्वे में अमेरिकी दूतावास के पास धमाके का क्या था असली मकसद? जांच में सामने आई डराने वाली सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कतर में अमेरिकी बेस पर ईरानी मिसाइल हमले का खौफनाक वीडियो वायरल

Middle East Conflict Viral Video
विदेश

कोच्चि में खड़े ईरानी युद्धपोत का वीडियो बनाने पर 2 पत्रकार समेत 3 गिरफ्तार

Iran warship IRIS Lavan(File Photo- IANS)
विदेश

238 बैलिस्टिक मिसाइल, 1,422 ड्रोन और 8 क्रूज मिसाइल… UAE पर ईरान का सबसे बड़ा हमला, चार की दर्दनाक मौत कई घायल

iran-usa
विदेश

तेहरान पर इजरायल का हमला, धूं-धूं कर जला ईरान, तेल डिपो तबाह

Israel Airstrikes
विदेश

पाकिस्तान का फिर कायराना हरकत…, तोरखम बॉर्डर पर बरसाए बम, खौफनाक वीडियो सामने आया

PAK-AFGANISHTAN
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.