नॉर्वे में अमेरिकी दूतावास के पास धमाके का क्या था असली मकसद? जांच में सामने आई डराने वाली सच्चाई

US Embassy Blast in Norway Case Update: नॉर्वे की राजधानी में स्थित अमेरिकी दूतावास के पास रविवार तड़के हुए जोरदार धमाके ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच में नॉर्वे पुलिस ने आशंका जताई है कि यह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे आतंकी साजिश भी हो सकती है। आखिर इस धमाके के पीछे असली मकसद क्या था और जांच में अब तक कौन-सी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, इसे लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं… आइए जानते हैं।